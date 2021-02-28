Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Çiyanlı Köyü Tekerekli Mahallesi mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık bir dekarlık ormanlık alan zarar gördü.