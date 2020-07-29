Son dakika haber! Osmaniye'de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan bisiklet sürücüsünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile otomobildeki 11 yaşındaki Buğlem Sare Peksoy yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:59

Kaynak: AA

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