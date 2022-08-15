Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu

15.08.2022 09:08

Osmaniye haber: Osmaniye'de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı Osmaniye'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Osmaniye'de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu

Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleşen 18 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaklaşık 250 güvenlik kamarası görüntüsünü incelemeye alan ekipler, titiz bir çalışmayla 9 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şahıslar üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp operasyon için harekete geçti. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda Y.M., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T., N.K., S.Ç., V.D. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu - Son Dakika

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