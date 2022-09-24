Son dakika haberi | OSMANİYE'DE 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ HIRSIZLIK OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi | OSMANİYE'DE 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ HIRSIZLIK OPERASYONU

24.09.2022 10:46

Son dakika gündem haberi... OSMANİYE'de, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 26 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 400 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, maske, şapka ve gözlük takıp, yüzlerini gizlemeye çalışarak hırsızlık yapan 9 şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında kadınların da bulunduğu C.G., M.Ç., G.B., A.A., E.K., M.Ç., N.K., B.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız kurusıkı tabancayla 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G., M.Ç., G.B., A.A. ve E.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı FÖTR ŞAPKALI HIRSIZ, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI FÖTR ŞAPKALI HIRSIZ, KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | OSMANİYE'DE 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ HIRSIZLIK OPERASYONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | OSMANİYE'DE 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ HIRSIZLIK OPERASYONU - Son Dakika
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