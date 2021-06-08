Osmaniye'de pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenevler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katındaki pencere ile korkuluk arasında kumru sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Mahalleye yönlendirilen ekipler, uzattıkları itfaiye aracının merdiveniyle kumruyu sıkıştığı yerden aldı.
Kurtarılan kumru, itfaiye erinin avucundan su içtikten sonra doğaya salındı.
Kumrunun su içişi itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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