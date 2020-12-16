Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, C.S ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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