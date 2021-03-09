Son dakika haber: Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
09.03.2021 12:19
Son dakika haberine göre Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-29 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler ve mühimmata el konulurken sığınak imha edildi.
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