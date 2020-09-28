Son dakika... Osmaniye'de PKK'nın kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde el yapımı patlayıcı malzemeleri bulunan sığınak imha edildi.
Osmaniye kırsalında yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak bulundu.
Sığınakta, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İncelemenin ardından delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:49 - Kaynak: AA
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