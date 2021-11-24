Şehit Öğretmenler Parkı açıldı - Son Dakika

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Osmaniye'de, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının (İLKSAN) talebi üzerine Kadirli Belediyesince Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yapılan Şehit Öğretmenler Parkı hizmete girdi.

Törenle açılan parkta, yurt genelinde çeşitli zamanlarda şehit edilen 168 öğretmenin künyelerinin, fotoğraflarının ve öz geçmişlerinin yer aldığı bir anıt inşa edildi.

Parka, "Şehit Öğretmen Orhan Gök", "Şehit Öğretmen Halis Şişman" ve "Şehit Öğretmen Yasemin Tekin" isimleri verildi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin büyük bir mücadelenin içinde bulunduğunu söyledi.

Kurum olarak her yıl eğitim şehitlerinin unutulmamasını sağlamak adına önemli çalışmalar yapacaklarını belirten Yılmaz, "Şehit öğretmenlerimizin unutulmaması için bugün burada anlamlı bir günde Kadirli Belediyemizin yaptığı Şehit Öğretmenler Parkı'nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da "Böyle anlamlı bir günde hizmete açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.