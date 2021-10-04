Son dakika haber... Osmaniye'de şok uygulamalarda 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 7'si tabanca 6'sı av tüfeği olmak üzere 13 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 7'si tabanca 6'sı av tüfeği olmak üzere 13 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 13 kişi de gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - OSMANİYE