Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Nohut köyüne doğru seyreden otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Otomobili köy içinde durduran ekipler, araçta arama yaptı. Aramada 30 sikke ve bir mermer heykel ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.E. ve M.K. gözaltına alındı.