Son dakika haber: Osmaniye'de, tarihi sikke ve mermer heykel ele geçirildi - Son Dakika

OSMANİYE'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, çeşitli ebatlarda sikke ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen mermer heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alınca, operasyon başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerin kullandığı otomobil, kısa süreli takip sonrasında Bahçe ilçesi Nohut köyünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 1 adet Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel ile 30 adet çeşitli ebatlarda madeni sikke ele geçirdi. Araçtaki S.E. (36) ve M.K. (32) gözaltına alınarak, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.