Son dakika haber! OSMANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de, minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi Mehmet Zahit Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Şahin Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 80 AAY 473 plakalı otomobil ile 06 FD 0402 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi çarpmanın etkisi ile bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan F.A. ve G.C., İtfaiye Müdürlüğü Kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise açılan hava yastığı nedeniyle kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.