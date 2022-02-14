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Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

14.02.2022 17:42
Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 7-14 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 907,54 gram eroin, 658,4 gram esrar, 215,7 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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