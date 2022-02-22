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Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

22.02.2022 13:03
Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 45 kişiden 11'i tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 45 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14-21 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 45 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 298,11 gram eroin, 259,36 gram esrar, 209,27 gram metamfetamin, 221, 88 gram Hint keneviri tohumu, 247 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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