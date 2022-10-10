Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

10.10.2022 15:18
Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3-10 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 241,02 gram sentetik uyuşturucu, 87,53 gram eroin, 63,64 gram esrar, 456 uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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