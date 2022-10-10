Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3-10 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin, 241,02 gram sentetik uyuşturucu, 87,53 gram eroin, 63,64 gram esrar, 456 uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
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