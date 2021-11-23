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Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

23.11.2021 10:07
Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şahıstan 21'i tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şahıstan 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 15-22 Kasım tarihleri arasında 16 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 34 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 24,34 gram esrar, 52 adet yeşil reçeteye tabi hap, 144.29 gram metamfetamin, 117.36 gram eroin, 40.11 gram bonzai ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - OSMANİYE

Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama - Son Dakika
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