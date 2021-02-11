Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda H.T, S.G. ve C.A'yı yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Y.K'nin ev ve iş yerinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile mermi gele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, Yeniköy mevkisinde gözaltına aldığı T.E'nin üzerinde de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 sikke buldu.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.