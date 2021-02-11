Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

11.02.2021 14:01
Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda H.T, S.G. ve C.A'yı yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Y.K'nin ev ve iş yerinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile mermi gele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, Yeniköy mevkisinde gözaltına aldığı T.E'nin üzerinde de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 sikke buldu.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu, Jandarma, Osmaniye, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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