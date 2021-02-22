Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Ekipler uygulama ve operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına alırken, bir miktar metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 tabanca, tüfek, 25 tabanca mermisi, cep telefonu, 2 bilgisayar belleği ve yazıcı ele geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 215 kişiye toplam 204 bin 250 lira idari ceza uyguladı.