Son dakika haber | Osmaniye'de yasağı delen kafeye polis baskını
06.12.2020 13:03
Son dakika haberleri: Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında açık olduğu tespit edilen kafe kapatıldı.
Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında açık olduğu tespit edilen kafe kapatıldı. Kafede bulunan 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi'nde Covid-19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kafenin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kafeye giren ekipler içeride okey ve tavla oynatıldığını gördü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kafede 7 şahsa ve iş yeri sahibine toplamda 22 bin 50 lira tutarında ceza kesildi. - OSMANİYE
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