Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

26.02.2022 13:49

Son dakika gelişmesine göre OSMANİYE'de polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

OSMANİYE'de polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 23 Şubat günü, kent merkezinde belirlenen 18, Bahçe ilçesinde 1 ve Gaziantep'te 2 adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 95 personel katıldı. Yapılan baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 4 av tüfeği, 1 tabanca, 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 40 sentetik ecza, 12 gram esrar, 1 adet kılıç, 185 adet fişek, 4 bin ABD doları ve 9 bin 165 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., İ.Ş., S.K., B.Ş., M.İ., M.P., M.Y., A.İ. ve M.S. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler, M.A., E.K., Ş.K., M.Ö., G.T., A.Y., F.Y., M.C.H. ve H.H.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adreslerde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA
Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA
Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! OSMANİYE'DEKİ 'TORBACI' OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA - Son Dakika
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