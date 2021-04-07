Son dakika haber! OSMANİYE MERKEZLİ 11 İLDE DEAŞ OPERASYONU 27 GÖZALTI - Son Dakika

OSMANİYE merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen, örgütün sözde emirleri pozisyonunda Suriye uyruklu 27 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ülke genelinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticileri olduğu belirlenen Suriye uyruklu 27 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru içeren döküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.