Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Haziran günü Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ve 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.