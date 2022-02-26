Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

26.02.2022 09:04

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı Osmaniye merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Bahçe ilçesi ile Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 95 polisin katılımıyla 23 Şubat tarihinde şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 21 adrese Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler 18 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A., E.K., Ş.K., M.Ö., G.T., A.Y., F.Y., M.C.H., H.H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.D., İ.Ş., S.K., B.Ş., M.İ., M.P., M.Y., A.İ. ve M.S. isimli şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 12 gram esrar, 40 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kılıç, 4 bin dolar para, 9 bin 165 lira para ile 185 adet fişek ele geçirilmişti.

Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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