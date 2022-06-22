Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

22.06.2022 08:27
Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre OSMANİYE ile Adana'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE ile Adana'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kararı bulunan 20 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. 70 polisin görev aldığı şafak operasyonunda Osmaniye ve Adana'daki 20 adrese eş zamanlı girildi. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 9 şüpheli gözaltına alırken, uyuşturucu satışında kullanıldığı tahmin edilen hassas teraziler ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Osmaniye'de gözaltına alınan 146 kişiden 8'i tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 146 kişiden 8'i tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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