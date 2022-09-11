Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

11.09.2022 22:10
Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Son dakika haber: IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan'ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eşi Gülkan Kalkan'a ulaştı. Kalkan'ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.


YORUMLAR
500
Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! 26 Yıldır Türkiye'de Oturan Romanyalı Kadın: 'İş İstiyorum, İş Yoksa Gitmek İstiyorum' 26 Yıldır Türkiye'de Oturan Romanyalı Kadın: 'İş İstiyorum, İş Yoksa Gitmek İstiyorum'
Kaynak: DHA

Osmaniye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:21 Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
21:58 Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti
21:53 Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı
21:17 Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti
20:40 Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu
20:32 Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı
20:35 Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü
20:06 105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu
19:45 Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Yine bir sözüm var" diyerek vaatte bulundu: Bu devleti soyanların burunlarından getireceğim
16:15 Kıyafetlerini değiştiren işçileri kurşun yağmuruna tutmuştu! Cinayete neden olan kadın iç çamaşırı detayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 22:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement