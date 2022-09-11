Son dakika haber... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan'ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eşi Gülkan Kalkan'a ulaştı. Kalkan'ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.