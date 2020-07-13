Son dakika haber: ÖSYM Başkanı Aygün: ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.