Son dakika haber! ÖSYM soru hazırlama uzmanından "Sorular sızdırıldı" çıkışı - Son Dakika

Son dakika haber! ÖSYM soru hazırlama uzmanından "Sorular sızdırıldı" çıkışı

09.10.2020 13:57
Son dakika haber! ÖSYM soru hazırlama uzmanından

Son dakika haberler... Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Demir ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin tarafların beyanı alındı.

Daha sonra Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu dönemde soru hazırlama uzmanı olarak görev yapan Y.G, tanık sıfatıyla dinlendi.

Demir'den önce ÖSYM'de sınav sorularının tek merkezden toplanmadığını, bunun yerine soruların her alana ayrılan "sır cihazı" olarak adlandırılan dijital belleklerde tutulduğunu anlatan Y.G, bu sistemde uzmanların sadece kendi alanlarıyla ilgili sorulara ulaşabildiklerini ifade etti.

Demir'in ÖSYM Başkanı olmasının ardından havuz sistemine geçildiğini ancak bu sistemle soruların sızdırılmasının önünün açıldığını belirten Y.G. şöyle devam etti:

"Ali Demir döneminde getirilen bu havuz sisteminde de hazırlanan bütün sorular tek bir yerden toplanıyordu. Önceki sistemde ise her alanın soruları 14-15 ayrı yerde bulunduruluyordu. Yani soruları çalmak isteyen biri bütün alanlara girmek zorundaydı ancak Demir'in getirdiği soruların tek bir yerde toplandığı havuz sisteminde ise soruları çalmak isteyen kişi bir alana girerek sonuca ulaşacaktı. Havuz sistemi şaibeli olan 2012 KPSS'den sonra güvenlik önlemi için yapılmıştı ancak görüldü ki hiç de güvenilir değilmiş."

2012 KPSS'ye ait bazı soruların Dicle Haber Ajansında yayımlandığı görülünce şaşkınlık yaşandığını, söz konusu soruların kitapçık şeklinde olmadığını anlatan Y.G, şu beyanlarda bulundu:

"2012 KPSS sorularının sızdırıldığı aşikar olmasına rağmen dönemin ÖSYM yönetimi buna yönelik bir önlem almadı. O dönem yapılan İdari Hakimlik Sınavı'nda yüksek not alanların karı koca olması gerekçe gösterilerek sınav iptal edildi ancak KPSS ise soruların sızdırılmasına ilişkin onlarca gelişme varken iptal edilmedi. Zira ÖSYM Yönetim Kurulunun sınavı iptal etme yetkisi vardı. 2012 KPSS'den sonra ÖSYM sınav sistemine şüphe ile yaklaşmaya başladım. O dönem kesinlikle sorular sızdırıldı."

Tanık beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ali Demir ve avukatının, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Ali Demir, havuz, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ÖSYM soru hazırlama uzmanından 'Sorular sızdırıldı' çıkışı - Son Dakika

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