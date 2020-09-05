Son dakika haber... Otel odasında şüpheli ölüm - Son Dakika

Otel odasında şüpheli ölüm

İSTANBUL - Bakırköy'de bir kadın, otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Bakırköy sahilde bulunan otele dün akşam giriş yapan Fatma Dürdane Yılmaz isimli kadın müşteri odasında ölü bulundu. Sabah temizlik için odaya giren görevliler, kadının yatakta cansız bedenini gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Yapılan incelmede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.