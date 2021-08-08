Dernek Başkanı Fatih Düzenli, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bu fırsatı bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer 'e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Tarsus Otizm Derneği, otizmli çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor