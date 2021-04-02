Son dakika haber... Otizmli gence jandarmadan sürpriz - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Enes Orçan'ı hayvan çiftliğine götürerek sürpriz yaptı.
Türkoğlu Jandarma Komutanlığınca, Dünya Otizm Günü kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Enes Orçan'ın (18) hayvan çiftliğine götürülerek farkındalık oluşturuldu. Jandarma ekipleriyle keyifli zaman geçiren Orçan, kendisine büyük sevinç yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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