Son dakika haberleri... Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi

03.07.2022 18:47

Son dakika haberler... Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi Yangına yardım etmek isteyen 1 kişi ise hastanelik oldu Bursa'da otluk alanda meydana gelen yangında alevlerin sıçradığı 2 ahır ve bir baraka küle dönerken, mahalle sakinler yangını korku dolu gözlerle izledi.

Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi

Yangına yardım etmek isteyen 1 kişi ise hastanelik oldu

BURSA - Bursa'da otluk alanda meydana gelen yangında alevlerin sıçradığı 2 ahır ve bir baraka küle dönerken, mahalle sakinler yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangına yardım etmek isteyen bir kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler mahallesi Erdoğan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde kenarında bulunan otluk alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri otluk alandaki yangına müdahale ederken, rüzgarında etkisiyle yangın yanda bulunan 2 ahıra ve 1 barakaya sıçradı. Takviye istenen itfaiye ekipleriyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangına orman müdürlüğüne ait 1 arasöz, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen Badareddin Baki Zidan, dumandan etkilenerek kısa süreli baygınlık geçirdi. Badareddin Baki Zidan yangın mahalline istenen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yangının sıçradığı ahırların boş olması faciayı teğet geçerken, baraka içerisine yavrulamış biri anne 4 kedi ve bir köpeğin telef olduğu iddia edildi. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi - Son Dakika

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