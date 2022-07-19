Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi otluk alanda alevleri gören vatandaşlar durumu 112 ihbar hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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