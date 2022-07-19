Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

19.07.2022 10:49
Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi otluk alanda alevleri gören vatandaşlar durumu 112 ihbar hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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