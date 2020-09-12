Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti - Son Dakika

Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber olurken, mahallenin küçük çocukları ellerindeki pet şişelerle alevlere müdahale etti. Öte yandan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Beyazevler Mahallesi 545 ve 546 sokak arasında kalan boş arazi içerisindeki otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması ve park edilmiş araçlara sıçramaması için mahalleli ellerindeki kovalar ve su hortumlarıyla müdahale etti. Öte yandan mahallenin küçük çocuklarla ellerindeki su dolu pet şişelerle alevleri söndürmek için seferber oldu.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri mahallelinin yoğun çabasıyla büyük bir bölümü söndürülen yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken. can ve mal kaybının yaşanmaması teselli oldu.