Son dakika haber... Oto tamircisi müşteriyi silahla yaraladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı müşteriyi silahla ateş ederek yaraladı.
Beypazarı Demirciler Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde esnafla müşteri arasında çıkan kavga kanlı bitti. İş yeri sahibi, oto tamircisi M.K., tartıştığı müşteri İ.E.'ye silahla ateş etti. Yaralanan İ.E. Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi, M.K. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANKARA
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