Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi

30.04.2022 21:42

Gelen son dakika haberine göre Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi Dorseye brandayla gizlenen esrarı dedektör köpek buldu Gaziantep'te istihbari bilgi üzerine bir tır'a operasyon düzenleyen narkotimler tır'ın dorsesinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi

Dorseye brandayla gizlenen esrarı dedektör köpek buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te istihbari bilgi üzerine bir tır'a operasyon düzenleyen narkotimler tır'ın dorsesinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotimler yaptığı çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, uyuşturucuyu taşıyan tır'a operasyon düzenledi.

Operasyon anı nefes kesti

Narkotimlerin Tarsus-Adana-Gaziantep Otobanında seyir halinde olan tır'a düzenlediği operasyon nefes kesti. Tır'ın önünü araçlarla keserek durduran ekipler, tır'ı narkotik dedektör köpeği ile birlikte aradı. Aramada tırın dorsesinde brandaya kaplı halde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır şoförü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan tır şoförü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Otoban'da tır'a nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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