Son dakika haber! Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi

14.10.2022 11:55
Son dakika haber! Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı Batuhan K., (17) tarafından öldürülen özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), toprağa verildi.

GAZİANTEP'te otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı Batuhan K., (17) tarafından öldürülen özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), toprağa verildi. Otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren Batuhan K., ise tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız, kendisine durakta el kaldıran Batuhan K.'yi otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almadı. Batuhan K., bu nedenle peşinden koşarak durdurduğu otobüsün şoförü Emrah Yıldız ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan K., yanındaki bıçakla Yıldız'ı bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Yıldız'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Yıldız'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri Batuhan K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.  Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve öfkelendiği için tartışınca kendisini kaybederek cinayet işlediğini ve pişman olduğunu söyleyen Batuhan K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Otobüs şoförünü öldüren zanlı tutuklandı Otobüs şoförünü öldüren zanlı tutuklandı GAZİANTEP - Tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü öldü GAZİANTEP - Tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü öldü
Kaynak: DHA

Emrah Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi - Son Dakika
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