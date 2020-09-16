Son dakika haber! Otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olan aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olan aracın sürücüsü tutuklandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de, dün gece saatlerinde otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Son dakika haber! Otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olan aracın sürücüsü tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, dün gece saatlerinde otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; olay dün gece İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yaşandı. Arif Ç. yönetimindeki 16 AEZ 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak caddedeki otobüs durağında bekleyen Tayfun Yılmaz'a çarpmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine yanıt vermeyen Yılmaz hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrası Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arif Ç., emniyetteki sorgusu ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İstiklal Mahallesi, Eskişehir, Otomobil, Otobüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olan aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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