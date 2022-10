Son dakika haberleri... Otobüs kaptanı terminalde köpeğin saldırısına uğradı

Otobüs kaptanı terminalde köpeğin saldırısına uğradı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde bir köpeğin saldırısına uğrayan otobüs şoförü yaralandı. Ayağından ısırılan kaptan Zihni Gezin, hastanede tedavisinin ardından seferine devam etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul-Nazilli seferini tamamlayan özel bir firmaya ait otobüs, 07.20 sıralarında Nazilli Şehirler Arası Otobüs Terminaline yanaştıktan sonra 10.30 Nazilli-İstanbul seferine hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Otobüsün kaptanı Zihni Gezin, saat 08.00 sıralarında tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla terminal içerisine yürüdüğü sırada binanın yanında bulunan bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Gezin, kendi çabalarıyla köpeği uzaklaştırdıktan sonra tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavisinin ardından tetanos ve kuduz aşılarını da yaptıran Gezin, şikayetçi olmadı ve 10.30 Nazilli-İstanbul seferi için terminale dönerek yeniden otobüsünün direksiyonuna geçti.

Yaşadığı olayı anlatan Kaptan Zihni Gezin, "İstanbul-Nazilli Seferinin son bölümünü ikinci kaptanım saat 07.20 gibi tamamladı. Ben 07.50 sıralarında uyandım ve ihtiyaç gidermek için terminal içerisindeki lavabolara yöneldim. Geniş kaldırımda yürürken daha önce de sık sık yiyecek vermiş olduğumuz köpeklerden biri yattığı yerden kalkarak direkt olarak ayağıma saldırdı. Dişlerini ayağıma geçirdi ve can havliyle köpekten kurtulmayı başardım. Hemen ardından tedavi için hastaneye gittim. Kuduza önlem olarak kuduz aşısı yaptılar. Tedavimi yaptırdıktan sonra seferime devam ettim" dedi.

"Başıboş köpeklere sahip çıkılsın"

Köpeğin kendisine neden saldırdığına bir türlü anlam veremediğini de ifade eden Kaptan Gezin, "Lütfen rica ediyorum, başıboş köpeklere sahip çıkılsın. Bugün beni ısırdı, yarın başka kişileri ısırabilir. Hayvanseverlere iki kelime bir şey söylemek istiyorum, böyle bir hayvan sevgisi de olmaz. Hayvanları seviyoruz ama bu başıboş köpeklere de sahip çıkılsın. En azından başka kişiler de zarar görmesin" dedi.

Olayı an be an izlediklerini ifade eden ikinci kaptan Cemil Turan "Sabah geldim ve perona girdim. Yolcularımızı indirdim. Zihni kaptan uykudan uyandı ve tuvalete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı. Hemen gittik baktık bacağında köpeğin diş izleri var. Isıran köpeğin kulağında küpe de görmedim. Garajda zaten sürekli köpekler var. Daha öncede saldırdıklarını duymuştum. Arkadaşımız köpeğe hiçbir şey yapmadı, durduk yere saldırdı ve ısırdı. Belediyeyi aradık kimsenin ilgilendiği yok" dedi.

Kaptanın saldırılma anını gördüğünü ancak bir şey yapamadığını ifade eden host Kadir Yetiz ise "İstanbul'dan 07.20'de Nazilli Otobüs Garajı'na geldik. Arabayı temizledim o sırada kaptanımız uykudan kalktı tuvalete ihtiyacını görmeye giderken sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Bacağında ısırık izleri vardı. Köpeğin durduk yere neden saldırdığını anlayamadık. Kaptan sonra tedavi için hastaneye gitti. Genelde seferden döndükten sonra en azından birkaç saat garaj içerisinde otobüsün bagajından uyuyorum. Fakat etrafta köpekler dolandığı için çoğu zaman uyumaya korkuyorum. Çok köpek var burada. Bu olaydan sonra bizde önlemimizi alacağız" dedi.

Aynı gün vatandaşlar tarafından yapılan bilgilendirmede köpeklerin başka yolculara da saldırdığı ortaya çıkarken öğleden sonra terminale gelen görevlilerin köpekleri yakalayarak götürdükleri belirtildi.