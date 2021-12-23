Otobüs kazasında ölen Hatice öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ANKARA'da belediye otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 24 kişiden sınıf öğretmeni Hatice Akçabayır (30), hastanede hayatını kaybetti. Hatice Akçabayır, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Ankara- Ayaş yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü girişindeki bariyerlere çarptı. Kazada, yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sabah görev yaptığı Yenikent İlkokulu'na gitmek için otobüse binen yaralılardan sınıf öğretmeni Hatice Akçabayır, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KIZININ TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

3 yıl önce atanan Akçabayır için Sincan ilçesindeki Cimşit Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hatice Akçabayır'ın babası Mehmet, annesi Senem, ağabeyleri Zafer, Yasin ve ablası Nimet Akçabayır'ın yanı sıra görev yaptığı okuldan öğretmen arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Hatice Akçabayır'ın ağabeyleri taziyeleri kabul ederken, anne Senem Akçabayır kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Akçabayır'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan cenazede rahatsızlanan baba Mehmet Akçabayır, cenaze namazı sonrası getirilen tekerlekli sandalye ile camiden ayrıldı.