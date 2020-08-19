Son dakika haber: Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün gece yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu meydan gelen kazasında yaralanan 31 kişi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün gece yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu meydan gelen kazasında yaralanan 31 kişi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.
Kaza, sabaha karşı saat 4.15 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu 50'inci kilometresi Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan, Bursa'ya giden Ziya K., yönetiminde ki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü Yolkanak Köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren otobüs yaklaşık 5 metre gittikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve personelle birlikte yolcularında aralarında olduğu 31 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'daki çeşitli hastaneler kaldırılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:19
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi Sokak ortasında saldırganlar, bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü