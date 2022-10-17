Son dakika haber: Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada

17.10.2022 11:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada Otobüse almadığı yolcu tarafından bıçaklanan şoförün son görüntüleri ortaya çıktı Yaşanan kavga anı ve otobüs şoförünün bıçaklanma anları çalıştığı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'te dolu olduğu gerekçesiyle otobüse...

Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada

Otobüse almadığı yolcu tarafından bıçaklanan şoförün son görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan kavga anı ve otobüs şoförünün bıçaklanma anları çalıştığı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dolu olduğu gerekçesiyle otobüse almadığı yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Emrah Yıldız'ın son anları, çalıştığı otobüsün kamera görüntülerine yansıdı. Otobüs şoförü Yıldız'ın kavga ettiği ve bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde çalıştığı halk otobüsü ile seyir eden Emrah Yıldız, otobüsün dolu olması nedeniyle tepki gösteren 17 yaşındaki B.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Durdurduğu araçtan inerek B.K. ile tartışmaya başlayan sürücü Emrah Yıldız'ın o anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcuların gözü önünde oldu

Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten Emrah Yıldız'ın, B.K ile tartışması ve bıçaklanması da yer aldı. Otobüsteki yolcu ve çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Yıldız'ın son görüntüleri ise çalıştığı otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Emrah Yıldız, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika

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