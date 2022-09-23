Son dakika haberi | OTOBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | OTOBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA

23.09.2022 22:47

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan Ali Maradit'e otomobil çarptı.

DÜZCE'de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan Ali Maradit'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Maradit ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 19.20 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Durakta beklerken halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali Maradit, bir süre koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritte durarak otomobillerin geçmesini bekleyen Ali Maradit'e, Akçakoca istikametine gitmekte olan Batuhan Aydın idaresindeki 34 JM 6222 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali Maradit ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maradit, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0 Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | OTOBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 23:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | OTOBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement