Kaza 19.20 sıralarında Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Durakta beklerken halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali Maradit, bir süre koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritte durarak otomobillerin geçmesini bekleyen Ali Maradit'e, Akçakoca istikametine gitmekte olan Batuhan Aydın idaresindeki 34 JM 6222 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali Maradit ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Maradit, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | OTOBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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