Son dakika haber! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
27.03.2021 19:51
Son dakika haberi: DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Teldüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Karasu istikametinden Düzce Akçakoca istikametine seyir halinde olan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki inlemeleri sürüyor. - DÜZCE
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