Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: "Yok yavrum, hastaneye götürmeyin"...Yaşlı kadın kurtarılamadı - Son Dakika

Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: "Yok yavrum, hastaneye götürmeyin"...Yaşlı kadın kurtarılamadı

04.12.2020 19:14

Son dakika haberleri: Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: "Yok yavrum, hastaneye götürmeyin"...Yaşlı kadın kurtarılamadı Yaşlı kadının özel halk otobüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi -Yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek...

Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: "Yok yavrum, hastaneye götürmeyin"...Yaşlı kadın kurtarılamadı

Yaşlı kadının özel halk otobüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

-Yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da özel halk otobüsünün altında kaldıktan hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Taşpazar Mahallesi 808 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmügülsüm Baylan (67), yolda duran Mahmut T. iaresindeki 68 M 0021 plakalı halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Tam otobüsün önünden geçerken hareket eden otobüsün çarpmasıyla yaşlı kadın yere düşerek otobüsün altında kaldı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen otobüs şoförünün gaza basmaya devam etmesi sonucu otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti. Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Hastaneye götürmeyin, ekmek param yok yardım edin"

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmak istedi. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken, sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğine, "Yok yavrum ben gidemem, eve gideceğim. Gideceğim ben yavrum, ekmek param yok yardım edin" diye cevap verdi. Sağlık ekiplerinin bırakmadığı yaşlı kadın ekiplerce hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınırken, sedye üzerinde kucağındaki peynirle, "Yavrum götürmeyin beni hastaneye" dedi.

Sağlık görevlisi ise, "Teyzem götürmek zorundayım" diyerek yaşlı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken, yaşlı kadının iç kanaması yolduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanaması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: Yok yavrum, hastaneye götürmeyin ...Yaşlı kadın kurtarılamadı
Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: Yok yavrum, hastaneye götürmeyin ...Yaşlı kadın kurtarılamadı
Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: Yok yavrum, hastaneye götürmeyin ...Yaşlı kadın kurtarılamadı
Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: Yok yavrum, hastaneye götürmeyin ...Yaşlı kadın kurtarılamadı

Halk Otobüsü, Aksaray, Otobüs, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otobüsün altında kaldı, hastaneye gitmemek için böyle direndi: 'Yok yavrum, hastaneye götürmeyin'...Yaşlı kadın kurtarılamadı - Son Dakika


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