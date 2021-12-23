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Son dakika haber! Otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye (1)

23.12.2021 14:08
Son dakika haber! Otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye (1)

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklardan Yaşar Samur'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, diğer sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın yurtdışına çıkış şartıyla tahliyelerine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen sanık Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, kuryelik yapan iki sanığın bomba değil, silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtiliyor.


Ramazan Arslan, 15 Temmuz, İstanbul, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye (1) - Son Dakika
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