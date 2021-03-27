Son dakika haber | Otomobil 20 metreden uçtu; sürücü öldü
27.03.2021 12:35
Son dakika habere göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde virajda kontrolden çıkıp 20 metreden uçan otomobilin sürücüsü Ayşe Yakut (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde virajda kontrolden çıkıp 20 metreden uçan otomobilin sürücüsü Ayşe Yakut (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Emişbeleni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ayşe Yakut yönetimindeki 07 AEV 961 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp 20 metre yükseklikten uçtu. Kazada Ayşe Yakut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Ayşe Yakut, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yakut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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