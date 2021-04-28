Son dakika haber! Otomobil 30 metreden apartman boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 30 metreden apartman boşluğuna düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 30 metreden apartman boşluğuna düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde, Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk U. idaresindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu. Apartmana çarparak dik duran aracın sürücüsü Selçuk U. ile eşi Havva U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralanan çifti hastaneye kaldırdı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan 72 yaşındaki Havva U., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE

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