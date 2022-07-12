Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

12.07.2022 17:51
Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Son dakika haberler... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzun Ahmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.M. ağır yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.M., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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