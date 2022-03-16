Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada

16.03.2022 16:30

Son dakika haberi... Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü.

Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde amatör bir kişi cep telefonu kamerası ile alev alev yanan aracı saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akçay Mahallesi kavşağında yaşandı.

seyir halindeyken aniden alev alan otomobil yandı. Otomobil yangını olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. H.K. idaresindeki 17 DD 500 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yolun ortasında bırakarak ceketini alıp çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Bu arada çevrede durumu gören vatandaşlar yangın tüpü ile tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada
Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada
Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada - Son Dakika
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